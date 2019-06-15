Архиепископ Парижа сообщил, что на укрепление конструкций Нотр-Дама уже потратили €3,6 млн

Расходы на укрепление конструкций собора Парижской Богоматери, серьезно пострадавшего от пожара в апреле, составили уже €3,6 млн. Об этом в субботу сообщил архиепископ Парижа Мишель Опети, передает ТАСС.

«Не менее €3,6 млн было потрачено на укрепление собора», — заявил он в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал BFM, после проведения первой с момента пожара мессы в Нотр-Даме. По его словам, работы по укреплению конструкций поврежденного здания продолжаются.

Комментируя первую за два месяца службу, он отметил, что это был «волнующий момент, момент надежды».

Пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля, огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. По предварительным данным, возгорание произошло в районе шпиля собора по невыясненным до сих пор причинам. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и шпиль, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах. Часть шпиля догорала уже на полу собора.