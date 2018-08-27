Архиепископ обвинил папу римского в укрывательстве кардинала-педофила

Бывший нунций Ватикана в США архиепископ Карло Мария Вигано опубликовал документы, согласно которым папа римский Франциск был в курсе обвинений в педофилии одного из кардиналов, но ничего не предпринял.

По данным газеты La Verita, речь идет о кардинале Теодоре Маккэррике.

Из документов следует, что руководство католической церкви было в курсе обвинений против него с 2000 года.

Однако, как отмечает «Газета.ру» со ссылкой на СМИ, словам архиепископа не стоит доверять полностью, ведь Вигано является давним противником папы и неоднократно был замешан в церковных скандалах после того, как его отправили в отставку.

В мае сообщалось, что в Чили церковь отстранила от службы 14 священников, подозреваемых в педофилии. Епископы Чили подали папе римскому Франциску прошение о коллективной отставке в связи со скандалом.

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