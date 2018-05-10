Археологи нашли в Египте гробницу «генералиссимуса» времен Рамзеса II

Археологи обнаружили в некрополе Саккара ранее неизвестную гробницу египетского «генералиссимуса» по имени Иврия, одного из самых успешных военачальников времен расцвета Древнего Египта, сообщает журнал Luxor Times.

«Эта гробница, по всей видимости, строилась и во времена Сети I, и Рамзеса II. Мы еще не завершили ее раскопки, однако уже сейчас можно сказать, что она дала нам огромное количество артефактов, свидетельствующих о крайне высоком социальном статусе упокоенного в ней человека и его семьи», — заявила Ола эль-Агизи (Ola El-Aguizy) из университета Каира.

Саккара, один из самых древних египетских некрополей, была местом упокоения огромного числа фараонов и их ближайших соратников, начиная с эпохи третьей династии Древнего Царства и заканчивая эрой владычества эллинов. Несмотря на то, что активные раскопки ведутся здесь еще с середины 19 века, многие уголки некрополя остаются нетронутыми до сих пор.

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