Археологи Израиля нашли город возрастом 5 тысяч лет

Израильские археологи обнаружили неподалеку от населенного пункта Эйн Айрон на севере страны руины города с планировкой, возраст которого оценили в почти пять тысяч лет.

Как сообщают израильские СМИ, об этом сообщили в национальном управлении древностей.

«Это Нью-Йорк раннего бронзового века», — говорится в записи Управления древностями Израиля на его странице в Facebook.

Отмечается, что площадь города составляла порядка 65 гектаров, а его население достигало шести тысяч человек.

По мнению археологов, обнаруженный город был обнесен крепостной стеной и имел деление на общественные зоны, улицы, аллеи, жилые районы.

| 2019-10-07T01:11:16+00:00 7 октября 2019, 07:09|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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