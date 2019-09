«Аргонавты»: в Баку покажут историю людей, которые трогают до глубины души

Программа «Unlimited: на пути к неограниченным шагам», осуществляемая British Council принесла надежды и перемены в социальную жизнь Баку.

Следуя своим главным принципам доступности и инклюзивности в культурной жизни столицы, инициаторы программы смогли добиться ощутимого прогресса, благодаря которому люди с ограниченными физическими возможностями получили шанс не только с удобством и комфортом посещать знаковые культурные события, но и выступать на сцене, участвовать в международных проектах, заявить о себе и своем таланте на большой сцене.

«Когда люди хотят объединиться ради одной цели – то нет никаких препятствий и преград», — говорит в интервью # арт- менеджер British Council Диляра Ибрагимова.

Рассказывая о том, что проект Unlimited приближается к своей финальной стадии, она поведала о яркой кульминации, которая ждет бакинцев и гостей столицы.

«Программа Unlimited была рассчитана на 4 года, и все это время нас поддерживали друзья и партнеры: Фонд Гейдара Алиева, Министерство культуры, Посольство Великобритании, Национальный паралимпийский комитет Азербайджана, киноцентр «Низами» и Park Cimena. Нам очень хотелось подвести итоги масштабным проектом и представить необычное представление – «Аргонавты» (The Argonauts) в рамках Второго фестиваля поэзии, искусства и духовности «Насими». Насими был крупным философом, утверждавшим, что все люди едины и нет никаких ограничений», — рассказывает Д.Ибрагимова.

В постановке «Аргонавты» задействовано десять профессиональных танцоров, в том числе люди с ограниченными возможностями. Спектакль был поставлен британским хореографом Беном Дюком из центра современного танца и театрального искусства «Lost Dog» при поддержке другого известного британского коллектива «Кандоко» («Candoco»), выступавшем на закрытии паралимпийских игр в Лондоне в 2012 году.

К слову, Candoco также выступит в рамках фестиваля «Насими» с постановками Face In и You and I Know.

Что касается спектакля «Аргонавты», то, как рассказал Д.Ибрагимовой, в этой 20-минутной постановке задействованы артисты из разных стран – по 2 человека из Азербайджана и Грузии и 6 танцоров из Украины.

Она рассказала, что большая часть репетиций, а также непосредственно сам кастинг в шоу, проходили в Киеве:

«От Азербайджана в кастинге приняли участие 5 человек — Фатима Акперли, Абид Асланов, Нигяр Ибрагимбейли, Нигяр Султанова и Вусаля Бабаева. Все очень волновались и хотели попасть в проект. Но попали только двое – Нигяр Ибрагимбейли и Вусаля Бабаева. Вусаля с рождения не слышит и не говорит. Она невероятная девушка, очень талантливая и прекрасно танцует. Помню, за день до решающего дня я сидела с Вусалей. Мы общались с ней, и она написала мне с помощью телефона о том, что она не верит в то, что ее выберут в проект.

Я ответила ей, что если бы у нее не было шанса, то она сейчас сидела бы дома. Посоветовала ей собраться силами и выложиться на финальном кастинге на все сто процентов.

И она смогла!

Не слыша музыку, Вусаля танцевала так, что режиссер пришел в полнейший восторг. Она была в шоке, что ее выбрали, а мы, все, кто видел ее в танце, ничуть этому не удивились…», — рассказала # Д.Ибрагимова.

История Вусали Бабаевой – трогает до глубины души, но она – отнюдь не единственная. Такие истории вновь и вновь убеждают нас в том, что нет ничего невозможного на пути человека, идущего к своей мечте.

Ее дебют в большом проекте зрители смогут увидеть 28 сентября в Азербайджанском государственном академическом национальном драмтеатре.

Диляра Ибрагимова отметила, что билеты на спектакль «Аргонавты», как и на все мероприятия в рамках фестиваля «Насими» будут раздаваться всем желающим, прошедшим предварительную регистрацию в Интернете.

Она также отметила, что British Council позаботится о том, чтобы люди, которые передвигаются с помощью колясок, имели возможность получить удобное парковочное место около театра.

«Для этого они должны связаться с нашими представителями и оставить свои координаты», — заявила Ибрагимова.