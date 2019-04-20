Аргентинская пресса отметила Карабах

В аргентинской прессе в преддверии завершения сезона в большинстве европейских лиг отметили азербайджанский футбольный клуб «Карабах».

Портал Ole, касаясь того, что сегодня «Ювентус» может оформить 8-е подряд чемпионство в Италии, отметил еще семь европейских команд, которые близки к продлению своей чемпионской серии, ныне составляющую минимум пять побед в лиге подряд. В этот список вошел также и агдамский «Карабах», который в нынешнем сезоне может оформить свое шестое подряд чемпионство.

В целом, в списке следующие клубы: итальянский «Ювентус», шотландский «Селтик», болгарский «Лудогорец», валлийский «Нью-Сейнтс» (на данный момент у каждого по 7 чемпионств подряд), кипрский АПОЭЛ, немецкая «Бавария» (по 6), австрийский «Ред Булл» и азербайджанский «Карабах» (по 5).

| 2019-04-20T14:23:27+00:00 20 апреля 2019, 17:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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