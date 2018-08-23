Аргентинская полиция проводит обыски в квартире экс-президента Киршнер

По данным агентства, несколько полицейских вошли в ее квартиру в районе Реколета в центре города. Также обыски будут проводиться в ее домах в городах Рио-Гальегос и Эль-Калафате.Ранее федеральный судья обратился с запросом в парламент Аргентины, чтобы провести обыски в трех домах Киршнер, которая стала сенатором в 2017 году, в рамках антикоррупционного расследования. В среду сенат Аргентины единогласно проголосовал за проведение обысков в ее домах.

Также ранее стало известно, что Киршнер согласилась на проведение обысков, но попросила, чтобы сенат гарантировал, что обыски нужны только для доказательств в рамках расследования, а «не для того, чтобы получить фотографии или видео внутреннего убранства домов», которые в дальнейшем могут быть распространены в СМИ.

РИА Новости