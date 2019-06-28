Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки

В Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» состоялся матч 1/4 финала Кубка Америки — 2019 Аргентина — Венесуэла. Победу со счётом 2:0 одержали аргентинские футболисты.

Автором первого мяча стал нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес, отличившийся на 10-й минуте после передачи форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. В середине второго тайма преимущество Аргентины увеличил полузащитник «Бетиса» Джовани Ло Чельсо.

Сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией. Национальная команда Венесуэлы покинула турнир.

Завтра, 29 июня, определятся ещё два участника полуфинала Кубка Америки: Колумбия сыграет с Чили, а Уругвай встретится с Перу.

| 2019-06-29T01:22:58+00:00 29 июня 2019, 01:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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