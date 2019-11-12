Аргентина требует арестовать советника Хаменеи в Баку

Аргентина направила запрос в Азербайджан об аресте высокопоставленного иранского советника в связи с взрывом в 1994 году еврейского центра AMIA в Буэнос-Айресе. Об этом сообщила JTA в воскресенье, 10 ноября.

Али Акбар Велаяти должен принять участие во втором саммите религиозных мировых лидеров в столице Азербайджана Баку, 14 и 15 ноября. Велаяти, который был министром иностранных дел Ирана во время террористической атаки и был причастен к организации бомбардировки, теперь является советником по международным делам аятоллы Али Хаменеи.

Министр иностранных дел Аргентины вызвал посла Азербайджана в Буэнос-Айресе в пятницу и выразил «глубокую обеспокоенность» правительства Аргентины по поводу присутствия Велаяти в Баку и попросил Азербайджан сотрудничать «для проведения задержания в целях выдачи».

«Хезболлах», которая является доверенным лицом Ирана, долгое время была связана с нападением на израильское посольство в Буэнос-Айресе в 1992 году, в результате которого погибло 29 человек, и нападением на еврейский центр AMIA в Буэнос-Айресе в 1994 году, в результате которого погибло 85 человек.

Аргентинские следователи обвиняют пятерых бывших иранских чиновников, в том числе экс-президента Акбара Хашеми Рафсанджани, в организации взрыва автомобиля 18 июля 1994 года.

Иран отрицает свою причастность и неоднократно отклонял требования Аргентины о даче показаний. В 2016 году, в преддверии очередной поездки Велаяти, Аргентина обратилась с просьбой о его аресте в Сингапуре и Малайзии, но безуспешно. В том же году Аргентина также просила Ирак выдать Велаяти во время его визита в Багдад. Два года спустя, еще один неудачный запрос был сделан в Россию.