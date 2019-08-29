Аргентина попросила МВФ о пересмотре сроков погашения долга

«Сегодня закончилась миссия МВФ, которая началась в субботу, и мы встретимся на следующей неделе, возможно, в Буэнос-Айресе, возможно, в Вашингтоне… Мы предложили начать диалог по пересмотру сроков погашения задолженности перед этой международной организацией», — сказал он, пишет РИА Новости.

При этом министр подчеркнул, что этот диалог, скорее всего, будет завершен уже после президентских выборов.