Аргентина опровергла сообщения о том, что укрывает экс-министра внутренних дел Боливии

Аргентина отрицает, что экс-министр внутренних дел Боливии Карлос Ромеро, ушедший в отставку вместе с президентом страны Эво Моралесом, укрывается на территории посольства страны в Ла-Пасе, говорится в заявлении посольства Аргентины в Боливии.

Ранее издание Clarin и источник РИА Новости в аргентинском МИД сообщили, что бывший министр находится под защитой посольства.

«Аргентинское посольство в Боливии информирует, что Карлос Ромеро не укрывается на территории дипмиссии», — отмечается в сообщении в Facebook.