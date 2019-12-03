Аргентина начала переговоры с США по пошлинам на сталь

Власти Аргентины начали переговоры с США по пошлинам на сталь и алюминий, сообщает агентство Telam со ссылкой на источники в МИД латиноамериканской страны.
В частности министр иностранных дел Аргентины Хорхе Фори провел телефонный разговор с министром торговли США Уилбуром Россом.
Как утверждает агентство, переговоры ведутся на разных уровнях, чтобы найти решение проблемы.
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что вернет пошлины на импортируемые из Бразилии и Аргентины сталь и алюминий в связи с политикой этих стран в отношении национальных валют.(РИА Новости)