Арестованы сотрудники Агентства пищевой безопасности Азербайджана

Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Азербайджана задержало сотрудников Агентства пищевой безопасности, сообщает в четверг Trend со ссылкой на совместное сообщение пресс-служб Агентства и Генеральной прокуратуры.

Агентство пищевой безопасности направило в Главное управление по борьбе с коррупцией материалы, собранные на основании поступившей информации о том, что некоторые сотрудники Агентства допускали незаконные действия против отдельных физических лиц, работающих на объектах общепита.

Расследованиями было установлено, что заведующий сектором по ветеринарному надзору и здоровью животных Бакинского регионального филиала Агентства Эльвин Нагиев, войдя в преступный сговор с консультантом этого сектора Аразом Газиевым,взял взятку в 150 манатов за неограничение работы мясного магазина, используемого Роялом Алиевым, занимающимся незаконным забоем скота в Бинагадинском районе Баку, и 300 манатов у Талеха Бабирова, занимающегося незаконным забоем птицы в антисанитарных условиях на территории завода по переработке оливок в Сабунчинском районе.

В связи с подозрениями во взяточничестве по фактам было возбуждено уголовное дело по статье 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 311.1 (взяточничество) УК Азербайджана.

Обеим было предъявлено обвинение по статье 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) и 311.3.2 (получение взятки неоднократно) УК Азербайджана. В отношении Нагиева решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста, в отношении Газиева — мера пресечения с передачей под надзор полиции.

Главное управление по борьбе с коррупцией продолжает необходимые оперативно-следственные меры по установлению круга и привлечению к ответственности других виновных лиц, и возмещению нанесенного ущерба.

Генпрокуратура обращается к гражданам и предпринимателям звонить на «горячую линию» — 161 Главного управления по борьбе с коррупцией, либо на номера 361-11-76, 361-11-48, а также на «горячую линию» — 1003 или номер 377-00-77 Агентства пищевой безопасности в случае с такими незаконными случаями.