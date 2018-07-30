Арестованный российский ученый мог передать сведения о подлодках

64-летний житель Новочеркасска Алексей Темирев, задержанный Федеральной службой безопасности РФ (ФСБ) по подозрению в госизмене, мог передать третьей стороне закрытую информацию о «весьма деликатных разработках в части создания вооружений и военной техники для ВМФ». Об этом в понедельник, 30 июля, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на несколько источников в оборонной промышленности. Официально причины ареста не называются — на деле ученого гриф «секретно».

О том, что Темирев был задержан еще 19 июля, 29 июля сообщила его адвокат Анна Полозова. Как стало известно «Коммерсанту», ученый является руководителем малого инновационного предприятия «Мехатроника» и совладельцем конструкторского бюро ИРИС («Интеллектуальные робастные интегрированные системы»). По данным российского издания, «Мехатроника» плотно работает по флотской тематике. В частности, предприятие разработало системы контроля и диагностики аккумуляторных батарей (АБ), которые устанавливаются на подводные лодки проекта 636 «Варшавянка» и позволяют определять техническое состояние АБ в режиме реального времени. В свою очередь ИРИС специализируется на производстве для флота электротехнических комплексов и систем: гребных электрических систем, корабельных электроприводов, а также аппаратуры контроля и диагностики.

По словам Полозовой, Темирев работал над неким проектом с аспирантом из Вьетнама и сам обратился в ФСБ для проверки ряда документов на предмет секретности. После чего и был задержан. При этом данные, о которых шла речь, по словам защитника «есть в открытом доступе», «в каждой библиотеке».

30 просмотров