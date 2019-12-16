Арестованного в Турции юриста посетили сотрудники посольства ФРГ

Представители посольства Германии в Анкаре впервые посетили турецкого юриста Йылмаза Сунара, работавшего в диппредставительстве ФРГ в Турции и арестованного по подозрению в шпионаже. Об этом в МИД ФРГ сообщили в ответ на запрос DW.

По данным внешнеполитического ведомства, Берлин на постоянной основе добивался доступа к адвокату. В результате германской стороне было выдано одноразовое разрешение на посещение. Оно уже состоялось, и сотрудники посольства смогли пообщаться с Сунаром.

Дополнительная информация на этот счет не разглашается в интересах защиты прав арестованного, указали в МИД ФРГ.