Арестованного в Турции юриста посетили сотрудники посольства ФРГ

Представители посольства Германии в Анкаре впервые посетили турецкого юриста Йылмаза Сунара, работавшего в диппредставительстве ФРГ в Турции и арестованного по подозрению в шпионаже. Об этом в МИД ФРГ сообщили в ответ на запрос DW.

По данным внешнеполитического ведомства, Берлин на постоянной основе добивался доступа к адвокату. В результате германской стороне было выдано одноразовое разрешение на посещение. Оно уже состоялось, и сотрудники посольства смогли пообщаться с Сунаром.

Дополнительная информация на этот счет не разглашается в интересах защиты прав арестованного, указали в МИД ФРГ.

| 2019-12-16T00:39:17+00:00 16 декабря 2019, 05:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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