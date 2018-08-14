Арестован водитель убитых в ЦАР российских журналистов

В Центральноафриканской республике арестован водитель убитых российских журналистов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на второго секретаря посольства России в ЦАР Виктора Токмакова.

По словам дипломата, водитель содержится под стражей при местной жандармерии в столице ЦАР, городе Банги. Токмаков уточнил, что шофер проходит по делу об убийстве россиян в статусе свидетеля. Кроме того, в посольстве РФ подтвердили, что Следственный комитет России планирует отправить своих следователей в республику, но не уточнили дат их приезда.

Водитель военного корреспондента Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко остался в живых после нападения на группу 30 июля в ЦАР. Тела российских журналистов обнаружили близ города Сибю без денег и техники. Затем жандармы ЦАР нашли ноутбук, жесткие диски и телефон убитых.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, водитель рассказал, что встретил российских журналистов в кафе в Банги и те предложили ему сопровождать их в течение десяти дней на своей машине. Водитель, как заявляла Захарова, называл причиной убийства журналистов ограбление.

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