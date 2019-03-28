Арендовать нельзя купить: больше запятые не нужны

Крыша над головой, наверное, наиважнейший залог успеха жителя нашей страны. А если эта крыша вместе со всеми остальными составляющими принадлежит проживающему под ней гражданину, то, можно сказать, человеку волноваться не о чем. Чего не скажешь о тех, кто, будучи семейным человеком, сосуществует на одной жилплощади с родителями, бабушками и дедушками, другими далекими и близкими членами семьи: любая мелочь может стать вспышкой для внутрисемейного конфликта и обвинения во всех смертных грехах. Такое происходит не в каждой семье, конечно. Но, подобные проблемы явно не редкость.

А еще не редкость молодые (а иногда и достаточно зрелые) семьи, которые вынуждены жить на съемной квартире. Представьте, что супруги, общий семейный бюджет которых составляет порядка 700 манатов в месяц, вынуждены платить за съемное жилье 300-350 манатов. И это в лучшем случае. Обидно практически выбрасывать на ветер деньги, которые можно было бы тратить на свое собственное жилье, пусть и купленное в кредит.

Все это происходит по той простой причине, что купить жилье наличными в нашей стране на свои доходы и без посторонней помощи просто невозможно.

А так как Азербайджан молодая республика с молодым населением, о котором постоянно заботится правительство нашей страны, созданы несколько вариантов приобретения жилья: ипотека — здесь в зависимости от банка, выдающего кредит, необходимо внести 20-30% первоначальный взнос, с процентной ставкой в 4-7%, сроком на 3-30 лет; внутренние кредиты строительных компаний — в зависимости от месторасположения, площади, и самого ЖСК, представляющих эти дома/квартиры, от 10 тысяч манатов первоначального взноса, с ежемесячной выплатой от 600 манатов, сроком на 3-5 лет; и, наконец, льготное жилье (вначале оно именовалось «социальным», но, так как эти два понятия принципиально отличаются друг от друга, оно переименовалось на «льготное») — еще до окончания строительства, необходимо зарегистрироваться на сайте Государственного агентства жилищного строительства Азербайджанской Республики «MİDA» и, в объявленный день принять участие на аукционе (к сожалению, как показывает печальный опыт прошлых двух попыток, это удалось совсем не тому количеству людей, которому ожидалось). Здесь также присутствует первоначальный взнос, проценты по выплате, ежемесячная оплата.

Увидев все эти сложности, с которыми сталкиваются малоимущее население при попытке приобрести жилплощадь, государство решило создать более мягкие условия. Так, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о формировании механизма сдачи в аренду жилых площадей с обязательством последующей продажи.

Указом утвержден «Порядок сдачи в аренду жилых площадей Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда с обязательством продажи». В связи с этим Азербайджанскому ипотечному и кредитно-гарантийному фонду поручено решить вопросы, вытекающие из указа.

# решило уточнить, какие именно вопросы вытекут из указа и как на них ответит Фонд.

Как сообщили из АИКГФ, в рамках механизма, Фонд будет осуществлять выдачу соответствующей жилой площади гражданам, в долгосрочную аренду, с последующим правом передачи ее в собственность арендатора.

Кстати, существует ряд требований к тем, кто захочет приобрести квартиру таким способом: арендатор должен быть гражданином Азербайджана, на момент обращения у него не должно быть просроченных кредитов и обязательств. Арендатор первым делом в обязательном порядке должен выплатить минимум 12-кратную арендную плату, а также застраховать жилплощадь.

Квартира будет сдаваться сроком на 3-25 лет.

Рыночная стоимость жилплощади будет определяться независимым оценщиком и не должна быть ниже рыночной.

Как отметили в Фонде, раньше трех лет выплатить полную сумму стоимости квартиры — нельзя. Но, в случае погашения суммы выплаты раньше установленного в контракте срока, Фонд представит определенные скидки в общей сумме оплаты.

Прием заявок и выдача арендных квартир будет осуществляться на основе очередности обращения в Фонд через соответствующую электронную систему.

В рамках механизма, арендатор обязан прожить на арендованной жилплощади не менее трех лет со дня подписания договора. Только начиная с четвертого года подписания договора, арендатор может передать право на аренду жилплощади третьему лицу. И то, с согласия Фонда. В случае смерти арендатора до завершения договорного периода, права по арендному договору переходят к его наследникам.

Кстати, как оказалось, в рамках своих полномочий, Фонд имеет право предъявлять дополнительные требования к арендаторам.

В соответствии с условиями аренды, адрес жилой площади, здания, этажа, площадь и количество комнат определяются Фондом, затем предлагаются населению через электронную систему с указанием стоимости жилья и ежемесячных платежей.

Преимущества состоит в том, что согласно порядку, Фонд должен выставлять на аренду полностью отремонтированную и обеспеченную электроэнергией, водой и газом жилплощадь.

На вопрос, какие дома будут предложены гражданам на вышеупомянутых условиях, в Фонде отметили, что с обязательством продажи на условиях аренды должны быть представлены дома, построенные после 2013 года, обеспеченные газом, водой и электричеством. В то же время в выборе расположения и типа жилых площадей будут учтены также и интересы заявителей.

Одно из основных различий между обязательством аренды и ипотечным кредитованием в том, что жилое помещение принадлежит Фонду и передается арендатору по завершению платежей.

Также необходимо отметить, что в рамках механизма Фонд не имеет прибыли от ежемесячных платежей, и учитываются только расходы на приобретение жилой площади, расходы на закупку, стоимость средств, привлеченных для этой цели, содержание, управление и страхование жилой площади.

Стоимость жилплощади и ежемесячные платежи будут варьироваться в зависимости от местоположения жилой площади. При этом гражданам будет предоставлена свободная возможность выбора любого дома на их усмотрение.

Учитывая все нюансы, можно понять, что именно такой механизм максимально приближен к понятию «социального» жилья.

Правда, хочется надеяться, что с этим механизмом не случится таких же накладок, как с приобретением «льготного» жилья.