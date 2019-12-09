Аренда жилья с правом выкупа обойдется дороже социальной ипотеки?

Правительство определилось с нормой распределения жилой площади в рамках внедрения программы по аренде квартир с последующим правом выкупа. Упомянутый показатель установлен в 16 квадратных метров на человека. «Зеркало» узнало у специалистов подробности этого новшества, а также прочие туманные моменты, связанные с арендой жилья.

Здесь стоит оговориться, что упомянутая норма распространяется лишь на жилую площадь квартир, не считая балконы, санузлы, коридоры, кухню и пр. , а значит, количество метров на человека будет больше. Установленная норма, действительно, превышает стандарты советского времени (5 — 8 метров на человека) в два-три раза, однако уступает европейским стандартам, сказал об этом специалист недвижимости, исполнительный директор Ассоциации риелторов Азербайджана (АРА) Эльнур Азадов.

Вопрос — для чего внедряется социальная аренда, также нашел объяснение эксперта. По его словам, инструменты социальной аренды и льготного жилья предусмотрены в местном жилищном законодательстве и взяты из зарубежного опыта. Специалист отметил «плюсы» и «минусы» социальной аренды: «Положительный момент заключается в том, что люди будут платить за аренду, и уплаченные деньги идут в счет погашения долга за жилье. Расплатившись, гражданин получает недвижимость в собственность. Но есть и минусы — ведь в отличие от социальной ипотеки выбор квартир будет ограничен предложением Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда. Неизвестно, какие именно квартиры собирается выкупать фонд — площадь, уровень ремонта и пр.».

По сути, социальная аренда схожа с социальной ипотекой. В этом контексте участники программы получают определенные преференции перед коммерческой ипотекой. По мнению Азадова, первоначальный взнос по аренде будет меньше, однако пока неизвестно, предполагает ли аренда жилья годовые процентные ставки по примеру социального ипотечного кредита. Специалист предположил, что требование к страхованию арендуемого жилья может решаться на уровне внедряемого уже с начала текущего года обязательного страхования недвижимости на уровне годового взноса в размере 50 манатов для столицы и 30 — 40 манатов в регионах страны:

«Считаю, что аренда с правом последующего выкупа будет пользоваться спросом, поскольку до 20% городского населения арендует жилье».

В свою очередь генеральный директор консалтинговой компании MBA LTD Нусрет Ибрагимов сообщил, что в отличие от социальной ипотеки, годовые процентные ставки при аренде не предусмотрены. «Однако к стоимости арендуемой недвижимости будут приплюсованы расходы самого фонда, связанные с его работой в рамках программы. Эти расходы будут прибавлены к стоимости арендуемой недвижимости, их поделят на срок аренды. По аналогии с социальной ипотекой расходы фонда обойдутся в 5 — 6% годовых, тогда как социальная ипотека выдается под 4% годовых».

Можно сказать, что социальная аренда обойдется гражданам дороже социальной ипотеки. По свидетельству Н. Ибрагимова, аренда жилья будет дешевле коммерческой, но дороже социальной ипотеки. «Очевидный положительный момент внедрения этого механизма в том, что социальной ипотекой охвачены ограниченные слои населения, — сказал Н. Ибрагимов. — При этом социальная аренда квартир, безусловно, расширит возможности наших граждан приобрести жилье на льготных условиях. Таким образом, приоткрыли дверь для остаточного контингента, нуждающегося в жилье».

Естественно, заключив договор аренды, следует по нему исправно платить, и это, пожалуй, самое главное условие фонда, поскольку документ может быть аннулирован, скажем, если гражданин не платит по аренде свыше 60 дней. В механизме ипотечного кредитования существуют строгие требования к возрастному ограничению, подтверждению дохода и предоплате. Это связано с тем, что жилое помещение, приобретенное за счет средств фонда, предварительно оплачивается в собственность должника и предоставляется только с ипотекой. Так, арендатор должен перевести средства на счет фонда в размере 12-кратной суммы ежемесячного платежа после подписания с ним договора. После этого платежи осуществляются ежемесячно.

«Одним из условий фонда является требование к доходам, — сказал специалист. — Чтобы получить право на аренду квартиры, за вычетом минимальной зарплаты в размере 250 манатов остаток бюджета претендента должен соответствовать сумме ежемесячного взноса за жилье. Что касается условия к страхованию квартиры, думаю, оно покрывается внедряемым с начала года обязательным страхованием недвижимости». По мнению Н. Ибрагимова, социальная аренда имеет хорошие перспективы и будет пользоваться спросом.