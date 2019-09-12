Арда Туран: «Я ни в чем не виновен, меня оклеветали»

Полузащитник «Истанбул Башакшехир» Арда Туран, права на которого принадлежат «Барселоне», прокомментировал решение суда по своему делу.

Футболист был приговорен к 2 годам и 8 месяцам тюрьмы условно. Испытательный срок составит 5 лет. Арду признали виновным в стрельбе из пистолета, хранении нелицензионного оружия и преднамеренном нападении. В то же время Туран был оправдан по статье «Сексуальные домогательства».

— Я счастлив, что это закончилось. Я ни в чем не виновен и не совершал никаких преступлений. Меня оклеветали. Я профессионал и хочу проявлять себя на поле, чтобы обеспечивать свою семью, — цитирует Турана Digisport.ro.

Напомним, что в октябре прошлого года Туран устроил скандал в ночном клубе Стамбула. Хавбек принялся приставать к женщине, которая является женой певца Беркая Шахина. Из-за этого у него произошла драка с артистом, в результате которой Туран сломал оппоненту нос.