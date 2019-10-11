Арчил Талаквадзе: Вопрос с Кешикчидаг имеет национальное значение

«Вопрос, связанный с Давидом Гареджи (Кешикчидаг), должен быть решен путем двустороннего сотрудничества».

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

По его словам, в этом направлении были предприняты конкретные шаги: «Визит премьер-министра Георгия Гахария в Азербайджан дал конкретные результаты. Считаю, что мы сохраним эту позитивную тенденцию и по итогу примем оптимальное решение».

Спикер сказал, что вопрос с Кешикчидаг имеет национальное значение.

Он приветствовал решение азербайджанской стороны об открытии храмового комплекса для посещения грузинских паломников с сегодняшнего дня.

| 2019-10-11T15:00:10+00:00 11 октября 2019, 16:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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