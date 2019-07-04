«Араз» узнал, с кем сыграет в основном раунде ЛЧ

Сегодня в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка предварительного и основного раундов Лиги чемпионов по футзалу. Азербайджан на турнире представляет клуб «Араз», который стартует с основного раунда.

По итогам жребия, «Араз», который будет выступать в Пути A, попал во 2-ю группу, где сыграет с «Бенфикой» (Португалия), «Халле-Гоойком» (Бельгия) и «Херсоном» (Украина).

Матчи этой группы пройдут в бельгийском городе Халле.

Из Пути A основного раунда в элитный выйдут три сильнейшие команды каждой группы.