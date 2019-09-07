Аравийская коалиция сбила запущенный йеменскими мятежниками беспилотник

Силы коалиции во главе с Саудовской Аравией перехватили и сбили в субботу беспилотный летательный аппарат, запущенный сторонниками йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) в направлении королевства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

По его данным, дрон был сбит в воздушном пространстве Йемена еще до того, как он успел пересечь границу двух стран. Беспилотник, по словам представителей коалиции, был запущен с территории йеменской провинции Амран.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название «Буря решимости» операцию против установивших контроль над значительной частью Йемена хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.