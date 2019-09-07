Аравийская коалиция сбила запущенный йеменскими мятежниками беспилотник

Силы коалиции во главе с Саудовской Аравией перехватили и сбили в субботу беспилотный летательный аппарат, запущенный сторонниками йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) в направлении королевства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

По его данным, дрон был сбит в воздушном пространстве Йемена еще до того, как он успел пересечь границу двух стран. Беспилотник, по словам представителей коалиции, был запущен с территории йеменской провинции Амран.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название «Буря решимости» операцию против установивших контроль над значительной частью Йемена хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

| 2019-09-08T00:43:26+00:00 8 сентября 2019, 03:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss