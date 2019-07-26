Арас Агаларов: ЖАРА – это большое мировое событие!

Известный азербайджанский бизнесмен, президент и владелец группы компаний Crocus Group Арас Агаларов принял участие в церемонии открытия Международного музыкального фестиваля ЖАРА.

В интервью # он поделился своими впечатлениями и назвал фестиваль «большим мировым событием»:

«Сегодня на ЖАРУ приезжают артисты и гости не только из бывшего СССР, но и огромное количество иностранцев. Приехали гости из Европы, США. В целом же посмотреть воочию на большой музыкальный праздник в Баку приехали люди из 40 стран мира», — отметил Арас Агаларов, подчеркивая, что большего всего ему нравится то, что это событие проходит в его родном городе Баку.

Музыкальный вкус известного предпринимателя очень широк и разнообразен, но любимый артист на фестивале один – сын Эмин Агаларов (EMIN) – певец и композитор, народный артист Азербайджана.