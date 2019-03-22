Арабские страны, Турция и РФ осудили планы Трампа по Голанским высотам

Арабские страны осудили намерение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над аннексированными у Сирии Голанскими высотами. «Пересмотрите эту ошибочную ситуацию и глубоко задумайтесь о незамедлительных и дальнейших последствиях. Любое признание израильского суверенитета над Голанскими высотами будет иметь серьезные последствия для позиции США в арабо-израильском конфликте в целом, особенно после огромных ошибок администрации США в палестинском вопросе», — говорится в заявлении генсека Лиги арабских государств Ахмеда Абуль Гейта, обнародованном в ночь на пятницу, 22 марта, передает Deutsche Welle.

Сирия решительно осудила планы США по Голанам, назвав их безответственными. В заявлении сирийского МИДа говорится, что инициатива Трампа свидетельствует о «слепой односторонности США в ближневосточном конфликте и безграничной поддержке агрессивного поведения Израиля».