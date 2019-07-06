Арабские страны поприветствовали соглашение военсовета и оппозиции Судана

Многие арабские страны поприветствовали достижение соглашения между оппозицией и военным советом Судана о создании высшего органа власти на переходный период, передает РИА Новости.

Ранее посредник от Африканского союза Мухамед Хасан Лаббад заявил, что переходный военный совет Судана и крупнейшее объединение оппозиции «Силы за свободу и перемены» достигли соглашения о создании на трехлетний переходный период суверенного совета как высшего органа власти.