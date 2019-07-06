Арабские страны поприветствовали соглашение военсовета и оппозиции Судана

Многие арабские страны поприветствовали достижение соглашения между оппозицией и военным советом Судана о создании высшего органа власти на переходный период, передает РИА Новости.
Ранее посредник от Африканского союза Мухамед Хасан Лаббад заявил, что переходный военный совет Судана и крупнейшее объединение оппозиции «Силы за свободу и перемены» достигли соглашения о создании на трехлетний переходный период суверенного совета как высшего органа власти.
Как пишет египетская газета Dostor со ссылкой на заявление офиса официального представителя МИД Египта, Каир считает эту договоренность важным шагом на пути достижения безопасности, стабильности и мира в стране. Египет выразил «свою полную поддержку выбора братского суданского народа во всем его многообразии во имя достижения его надежд на безопасность, стабильность и благоденствие».
В свою очередь, как сообщает агентство ВАФА, глава Палестины Махмуд Аббас также поприветствовал достижение договоренности между сторонами. Палестинский лидер пожелал Судану достичь безопасности, стабильности и единства территории.