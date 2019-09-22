Арабские партии рекомендуют на пост премьера Израиля лидера оппозиции

Арабские партии — «Объединенный арабский список» — порекомендовали на пост премьер-министра Израиля кандидатуру Бени Ганца, лидера оппозиционного блока «Кахоль-Лаван», пишет РИА Новости.

В Израиле началась серия консультаций главы государства Реувена Ривлина с представителями партий, которые прошли в кнессет 22 созыва. По итогам консультаций израильский лидер даст поручение одному из народных избранников сформировать новое коалиционное правительство.

Один из депутатов «Объединенного арабского списка» Ахмад Тиби заявил, что намерен сделать все, чтобы свергнуть действующего премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Отмечается, что арабские партии, как правило, представляют собой оппозицию и не оказывают никому поддержки с 1992 года, когда правительство было сформировано лидером партии «Авода» Ицхаком Рабином.

За кандидатуру Ганца на посту нового премьера Израиля высказались уже 44 депутата, с поддержкой «Объединенного арабского списка» это число увеличилось до 57.

За нынешнего премьер-министра Биньямина Нетаньяху, лидера партии «Ликуд», выступили 55 депутатов право-религиозного блока. Правящая партия «Ликуд», религиозные партии «Яадут а-Тора» и ШАС и правая партия «Ямина» уже заявили о своей поддержке Нетаньяху и приняли решение начать переговоры о формировании коалиции единым блоком.

Напомним, после обработки 99,8% голосов на парламентских выборах в Израиле партия «Ликуд» отстает на два парламентских кресла от основного конкурента – блока «Кахоль-Лаван» (aif.ru)