Арабские партии рекомендуют на пост премьера Израиля лидера оппозиции

Арабские партии — «Объединенный арабский список» — порекомендовали на пост премьер-министра Израиля кандидатуру Бени Ганца, лидера оппозиционного блока «Кахоль-Лаван», пишет РИА Новости.
В Израиле началась серия консультаций главы государства Реувена Ривлина с представителями партий, которые прошли в кнессет 22 созыва. По итогам консультаций израильский лидер даст поручение одному из народных избранников сформировать новое коалиционное правительство.
Отмечается, что арабские партии, как правило, представляют собой оппозицию и не оказывают никому поддержки с 1992 года, когда правительство было сформировано лидером партии «Авода» Ицхаком Рабином.
За кандидатуру Ганца на посту нового премьера Израиля высказались уже 44 депутата, с поддержкой «Объединенного арабского списка» это число увеличилось до 57.
За нынешнего премьер-министра Биньямина Нетаньяху, лидера партии «Ликуд», выступили 55 депутатов право-религиозного блока. Правящая партия «Ликуд», религиозные партии «Яадут а-Тора» и ШАС и правая партия «Ямина» уже заявили о своей поддержке Нетаньяху и приняли решение начать переговоры о формировании коалиции единым блоком.
Напомним, после обработки 99,8% голосов на парламентских выборах в Израиле партия «Ликуд» отстает на два парламентских кресла от основного конкурента – блока «Кахоль-Лаван» (aif.ru)