«Арабская осень» в Иране не удалась

Правительству Ирана удалось подавить беспорядки, которые прокатились по стране после решения кабинета министров о повышении цен на топливо. О «победе» над беспорядками, которые «разожгли иностранцы», сегодня заявил президент Ирана Хасан Рухани. Он открыто обвинил США и «реакционные страны» региона в беспорядках, которые сопутствовали протестным акциям. Верховный руководитель Исламской Республики аятолла Сейид Али Хаменеи заявил, в свою очередь, что враг «отброшен назад». Рухани и Хаменеи выразили единое мнение: большинство иранских граждан не поддержали антиправительственные выступления, а беспорядки в отдельных случаях провоцировались группами «хулиганов» и «бандитов». Руководство страны рапортовало о восстановлении спокойствия в стране: протесты, вызванные повышением цен на топливо на 50% на прошлой неделе, прекратились.

О причинах масштабных протестов в Иране, роли внешних сил, как западных, так и региональных, в «раскачивании» ситуации в условиях глубокого экономического кризиса, присутствии в стране «агентов влияния», вероятности краха исламского режима и угрозы экспорта революции в Иран мы поговорили с политологом-иранистом Зардуштом Ализаде.

— Действительно, исламский режим в Иране представляет опасность для арабских реакционных режимов региона. Часть мусульманского духовенства этих стран считают королей, эмиров предателями ислама и слугами Запада, другая часть является лояльными властям представителями ислама. Вообще, ирано-арабское религиозное противостояние уходит корнями в глубокую древность, в пору появления ислама, и продолжается до настоящего времени. Вдобавок в Иране на почве политического превосходства укоренился шиизм, это тоже является причиной религиозных разногласий между Ираном и арабскими странами. И в условиях ирано-американского противостояния арабские страны играют на стороне Америки, выступают как подручные американской политики, пытаются дестабилизировать Иран, но это им не удается, т.к. пассионарность иранской исламской революции превосходит продажные арабские режимы .

Сейчас, когда американские экономические санкции стали реально сказываться на положении иранского общества, когда реал и туман ослабли, Иран испытывает большие трудности, Америка перестала выплачивать замороженные иранские банковские вклады, прошла первая волна либерализации американо-иранских отношений, в пору которой иранская буржуазия обогатилась благодаря этим трансфертам. Но после возобновления санкций и остановки выдачи замороженных иранских банковских вкладов представители буржуазии стали выражать недовольство иранской властью, требуя ослабления антиамериканской политики. Т.е., эти протесты подпитывались экономической верхушкой Ирана, которая недовольна слишком независимой от Америки политикой руководства своей страны. И, наконец, повышение стоимости топлива сказалось на настроениях широких масс, потому что иранское население широко пользуется автотранспортом, мотоциклами, которые работают на бензине, дизельном топливе, газе. Топливо в Иране всегда было очень дешевым, но сейчас в условиях экономической блокады и кризиса, чтобы сбалансировать бюджет и продолжать поддержку неимущих слоев населения, иранской власти пришлось принять непопулярное решение по повышению стоимости бензина, что, конечно, скажется и на росте цен на продукты питания и все потребительские товары. Поэтому население вышло на протестные акции. Правительство в этой ситуации пошло на диалог с населением, стало вести разъяснительную работу, но народ предпочел митинги, в ходе протестных акций недовольные нападали на банки, правительственные учреждения, даже звучали призывы к смещению духовного лидера, были погибшие и пострадавшие с обеих сторон.

Но исламская революция глубоко проникла во все поры исламского общества, иранское исламское государство очень структурировано, исламские идеи имеют мощную социальную базу и правительство способно вывести против стотысячных акций оппозиционно настроенного меньшинства миллионное большинство. Потому что в Иране существует традиционная система поддержки неимущих слоев населения, базирующаяся на исламских ценностях, благодаря чему большинство народа выступает в поддержку религиозной власти. К этому можно добавить религиозное воспитание, религиозный дух, почитание имамов и их потомков. Укорененность исламских элементов в развитый исламский аппарат обеспечивает защиту исламской революции от оппозиционно настроенного меньшинства. Кроме того, исламские силы инкорпорированы в силовые структуры – это КСИР (Корпус стражей исламской революции), являющийся второй параллельной армией, силы безопасности и личная гвардия имама Хаменеи. Кстати, протестующим разрешали выражать свое недовольство, проводить акции, но предупреждали, что следует воздержаться от насилия, от нападения на банки и государственные учреждения. Однако участники протестного движения предпочли насилие мирным акциям, видимо были и вдохновители из-за рубежа. В Иране работает израильская и американская разведка, они имеют широкие контакты с оппозицией. Глубокое заблуждение считать Иран закрытой страной, иранское население имеет мощные контакты с внешним миром, имеет возможности выезжать во многие страны, не следует забывать и о большой численности иранской диаспоры, которая поддерживает контакты со своими родными в Иране. Это дополнительный канал связи с иранским обществом. Все это облегчает работу западных спецслужб, однако и иранская контрразведка не дремлет, она отслеживает все процессы и держит их под контролем. И если руководство страны говорит о том, что в иранских событиях прослеживается след Запада и соседних стран, то оно недалеко от истины. Однако, естественно, что главная причина протестов заключается в тяжелом экономическом положении, влиянии американских санкций, а повышение стоимости топлива стало лишь поводом к акциям протеста.

— Как дальше будут продолжаться события и есть ли угроза для иранского режима?

— Разумеется, в преддверии выборов, а они будут уже довольно скоро — на 2020 год намечены парламентские выборы, а еще через год – президентские, в случае продолжения ухудшения экономической ситуации акции протеста могут возобновиться, но в Иране есть клапан безопасности в виде иранской демократии. Т.е., консерваторы и демократы в парадигме исламского развития находятся в здоровой конкуренции между собой, это в некоторой степени снимает напряжение. И поскольку выборы в Иране по большому счету проходят демократично, пока для исламского режима серьезной угрозы нет.