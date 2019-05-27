Арабская ночь для бакинцев

В кинотеатре CinemaPlus Ganjlik Mall состоялся закрытый показ нового фильма кинокомпании Walt Disney Pictures «Алладин», режиссером которого стал культовый Гай Ричи.

Как сообщает #, на мероприятие были приглашены журналисты, звезды, медийные личности и блогеры. Восторгу гостей не было предела, ведь до начала сеанса они окунулись в мир волшебства и магии. Автором концепции вечеринки в духе Arabian night стала пиар менеджер киносети Нармин Гасанова. Нужно признать, что киноманы сполна оценили эту инициативу.

Гости развлекались на полную катушку: участвовали в викторине, посвященной знаменитой сказке и ее героям, выигрывали призы, наслаждались музыкальной программой, пили чай с пахлавой. Одним из сюрпризов стал яркий перфоманс танцовщицы в образе главной героини сказки – принцессы Жасмин. Разгуливал по залу и Алладин, с которым все стремились сделать селфи.

А потом настало время кино, что означало еще два часа невероятного зрелища на большом экране в формате Dolby Atmos.

Мировая премьера фильма состоялась 13 мая в Иордании, и на ней присутствовали члены королевской семьи. Американская премьера прошла 24 мая. Фильм также уже успели оценить европейские зрители. В широкий прокат в Баку фильм вышел наравне с Россией – 23 мая.

Первые показы картины в Баку собрали исключительно положительные отзывы. Отечественные киноманы наперебой рекомендуют фильм к просмотру, и надо сказать, на то есть целый ряд веских причин.

Фильм стал адаптацией одноименного мультфильма студии Walt Disney 1992 года. В роли Джинна в картине блистает «черный бриллиант» Голливуда Уилл Смит. Работая над ролью, 50-летний актер признался, что ему пришлось осторожничать, чтобы не подвести ожидания поклонников:

«Эта сказка из детских книжек многих людей, у всех есть свое представление о ее героях, так что мне пришлось иметь дело и с общей ностальгией».

По сравнению с оригинальной историей многие детали сюжета были изменены — авторы перенесли действие из Багдада в вымышленный арабский город Аграбу , собственно, в мультфильме было то же самое.

В остальном почти без изменений: нищий беспризорник из города Аграба Алладин — хитер, смел, благороден. Является базарным вором, однако крадет исключительно еду, из принципа не покушаясь на драгоценности и деньги. Имеет лучшего друга, обезьянку Абу, а вскоре по стечению обстоятельств оказывается в Пещере Чудес, где находит волшебную лампу и заключенного в ней Джинна, который становится его исполнителем желаний, а впоследствии и другом.

О том, какие желания загадывал Алладин Джинну, пересказывать не стоит: сказку знают наизусть и взрослые, и дети.

Конечно, Гай Ричи добавил в фильм и новые краски. Причем, если говорить в буквальном смысле, то яркие цвета и непередаваемый словами восточный колорит дополняет практически каждый кадр, не говоря уже про полеты над городом и пустыней на волшебном ковре, от которых у зрителя захватывает дух. Фильм невероятно музыкальный, но до мюзикла, конечно, не дотягивает. Отдельно стоит сказать про шуточки Уилла Смита в образе Джина, ставшие настоящей изюминкой фильма.

Для тех, кто всегда симпатизировал Джинну и принцессе, сценаристы подготовили приятный сюрприз, тщательно проработав их характеры. С развитием внутреннего мира персонажей в фильме на первый план выходят проблемы современности, заставляющие зрителя переживать все эмоции вместе с главными героями.

По оценкам профессиональных критиков, «Аладдин» Гая Ричи производит впечатление живого, искрометного приключенческого экшена с элементами романтики и традиционным для таких фильмов хэппи-эндом.

Музыкальный номер «Принц Али» признан самым эффектным номером фильма. В нем было задействовано 250 танцоров и еще 200 человек для массовки. Художник-костюмер Майкл Уилкинсон и его команда создали с нуля более 200 костюмов. Еще одним рекордом от создателей фильма стал 30-футовый желтый верблюд, на котором принц Али приезжает во дворец. Он был изготовлен из 37000 цветов, а над его созданием работали 15 дизайнеров более 3 недель. У оператора-постановщика Алана Стюарта было 7 камер, чтобы снять каждую деталь роскошного номера «Принц Али», а также все детали парада.

Исходя из всего этого, а также на основании собственных впечатлений фильм получает оценку 10 из 10 и однозначно рекомендован к просмотру. Тем более, что давно уже Голливуд не баловал киноманов зрелищными сказками…