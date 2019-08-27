Арабская коалиция сбила беспилотник, запущенный в сторону Саудовской Аравии

Арабская коалиция сбила беспилотник, запущенный йеменскими мятежниками из шиитского движения «Ансар Алла» (хуситами) в сторону Саудовской Аравии, сообщил официальный представитель коалиции Турки аль-Малики саудовскому агентству новостей SPA.
По словам Аль-Малики, арабская коалиция перехватила и сбила беспилотник, который был запущен хуситами из Саны в сторону гражданских объектов в саудовском городе Хамис-Мушайт, расположенном неподалеку от границы с Йеменом, передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что коалиции необходимо продолжать предпринимать все необходимые меры в борьбе против хуситов.
| 2019-08-27T13:19:53+00:00 27 августа 2019, 14:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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