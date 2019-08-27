Арабская коалиция сбила беспилотник, запущенный в сторону Саудовской Аравии

Арабская коалиция сбила беспилотник, запущенный йеменскими мятежниками из шиитского движения «Ансар Алла» (хуситами) в сторону Саудовской Аравии, сообщил официальный представитель коалиции Турки аль-Малики саудовскому агентству новостей SPA.
По словам Аль-Малики, арабская коалиция перехватила и сбила беспилотник, который был запущен хуситами из Саны в сторону гражданских объектов в саудовском городе Хамис-Мушайт, расположенном неподалеку от границы с Йеменом, передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что коалиции необходимо продолжать предпринимать все необходимые меры в борьбе против хуситов.