Арабская коалиция сбила беспилотник, запущенный в сторону Саудовской Аравии

По словам Аль-Малики, арабская коалиция перехватила и сбила беспилотник, который был запущен хуситами из Саны в сторону гражданских объектов в саудовском городе Хамис-Мушайт, расположенном неподалеку от границы с Йеменом, передает РИА Новости.