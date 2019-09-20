Арабская коалиция начала военную операцию на севере Йемена

Ранее аль-Малики обвинил хуситов в попытке совершить теракт в Красном море, используя заминированную лодку на дистанционном управлении, которая вышла из порта Ходейды.

В свою очередь хуситы через подконтрольный им телеканал «Аль-Масира» заявили, что коалиция в нарушение мирных соглашений, заключенных в Швеции, нанесла четыре авиаудара по одному из районов Ходейды. При этом они опровергли сообщение коалиции о попытке нападения в море, заявив, что это невозможно осуществить, так как в Ходейде находятся наблюдатели ООН, а все выходящие из порта корабли обыскивают силы коалиции.(РИА Новости)