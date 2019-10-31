Аптеки предлагают некачественные электронные тонометры

Электронные тонометры — медицинские аппараты для измерения артериального давления, стоят в Баку недешево, а качество ассортимента местных аптек оставляет желать лучшего. В редакцию # участились жалобы от покупателей на низкое качество реализуемой в столичной аптечной сети электронной техники китайского производства.

По свидетельству столичной жительницы Арзу Бабаевой, за тонометром для престарелой матери она обратилась в одну из столичных аптек. Отзывчивая продавщица тут же «вошла в положение» и пообещала заказать хороший аппарат, выставив каталог с широким ассортиментом. Стоимость заказа составила 60 манатов, но придя за покупкой, наша собеседница обнаружила, что техника китайского производства отказывается даже включаться. После продолжительных манипуляций с тонометром выяснилось, что покупать такое изделие — значит не просто выбросить деньги на ветер, но подвергать угрозе здоровье и даже жизнь близкого человека.

«Как можно продавать такое? — удивляется женщина. — И кто ответит, если по вине алчных продавцов пострадают люди?». Наше небольшое исследование выставленных на местных прилавках электронных приборов — тонометров выявило угрожающую ситуацию. Подавляющее большинство изделий в ценовом диапазоне от 45 до 60 манатов практически не пригодны для использования. Об этом говорят даже сами аптекари, отмечая, что тонометры лучше брать дорогие — дешевые не работают. «Рабочие тонометры стоят от 100 — 150 манатов и выше, — сказала нам продавец в аптеке. — Все остальное очень низкого качества и лучше такие аппараты не брать вовсе». За что, в таком случае, платят покупатели бюджетного ассортимента? И кто допускает откровенно опасную продукцию в наши аптеки?

За консультацией # обратилось к руководителю Союза свободных потребителей (ССП) Эюбу Гусейнову. Правозащитник отметил, что, согласно поступающей информации импортируемые тонометры в большинстве случаев не проверяются. Между тем имеется постановление Кабинета министров 343, включающее свыше 120-ти товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации. «Без сертификата медицинские товары не могут продаваться в розничной сети, — сказал Гусейнов. — Для обеспечения безопасности технических товаров в стране действует Институт стандартизации, однако упомянутая структура не проводит необходимых для этого мер, медицинские товары не проходят надлежащей проверки».

По данным главы ССП, этим вызвана ситуация с большим количеством некачественных товаров на местном рынке. «Грубо нарушаются права потребителей, на внутреннем рынке реализуется продукция низкого качества, не соответствующая стандартам. Кстати, на днях ССП обратилась в Кабмин, Таможенный комитет, Министерство здравоохранения и прочие ведомства с тем, что 80% представленных на местном рынке шприцев не соответствуют стандартам. В прошлом месяце министр экономики собрал соответствующие структуры и дал указание прекратить продажу такой продукции. Согласно данным экспертизы, проведенной Институтом стандартизации, можно заключить, что реализуемые в местных аптеках и используемые даже в государственных клиниках шприцы не соответствуют никаким стандартам. На данный момент ведется работа для полного их изъятия».

Отмеченная главой ССП проблема с некачественными шприцами насчитывает многие годы, и только недавно отечественные чиновники всерьез взялись за ее решение. Бытует мнение, что внимание к этому сегменту рынка вызвано вводом в эксплуатацию местного завода по производству шприцев с годовым объемом производства в 150 миллионов единиц. Принимая во внимание побудительные мотивы борьбы со шприцами, можно предположить, что за тонометры возьмутся еще не скоро.