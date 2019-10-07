Apple запустила новую версию операционной системы macOS Catalina

Американская корпорация Apple запустила новую версию операционной системы macOS Catalina для персональных компьютеров и серверов. Об этом сообщается в понедельник, 7 октября, на сайте компании.

Отмечается, что пользователи получили доступ к новому сервису Apple Arcade, где собраны новые компьютерные игры. Кроме того, операционная система (ОС) содержит обновленные версии приложений Apple Music, Apple Podcast и Apple TV.

Также новая функция Sidecar дает возможность использовать iPad в качестве дополнительного дисплея или для ввода информации с использованием устройства Apple Pencil.

Новая функция Mac Catalyst облегчает возможности создания новых приложений независимыми разработчиками, а функция Screen Time впервые даст возможность пользователям видеть, сколько времени они тратят на использование приложений и посещение сайтов. (iz.ru)