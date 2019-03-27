Apple увеличит число торговых точек в Сингапуре

Корпорация Apple в течение ближайших месяцев откроет в Сингапуре еще два крупных магазина розничной торговли с целью дальнейшего расширения своего присутствия в Юго-Восточной Азии. Об этом пишет в среду газета Straits Times со ссылкой на источники в отрасли.

На сегодняшний день в Сингапуре расположен пока единственный в регионе флагманский центр Apple. Как ожидается, в конце апреля новый магазин появится в открывающемся в следующем месяце одном из крупнейших торговых центров Jewel, который расположен в аэропорту Чанги.Согласно информации издания, третий магазин появится в этом году в районе Марина бэй, где расположена одноименная гостиница с огромным бассейном на 55-м этаже, а также торгово-выставочный центр, казино.

Как отмечает газета, несмотря на падение объемов продаж, в первую очередь смартфонов, Apple по-прежнему рассчитывает на экономически растущую Юго-Восточную Азию.