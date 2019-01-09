Apple сократит производство новых iPhone на 10%

Другой источник издания, знакомый с ситуацией, сообщил, что в соответствии с пересмотренным планом суммарное производство как старых, так и новых моделей iPhone снизится в первом квартале 2019 года до 40-43 миллионов штук с ранее ожидавшихся 47-48 миллионов, или более чем на 20% в годовом выражении.