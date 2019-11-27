Apple признал Крым российским, правда только на территории РФ

Американский технологический гигант Apple подчинился требованиям Москвы, потребовавшей от Apple в своих приложениях обозначать Крым, захваченный Россией у Украины в 2014 году, как часть российской территории.

Об этом заявили в среду российские законодатели, сообщает Голос Америки.

Крымский полуостров и его крупнейшие города, Севастополь и Симферополь, теперь обозначаются на картах Apple и в приложениях метеорологического характера как часть территории РФ, когда эти приложения и карты используются в России,.

При этом, когда они используются во Франции, Крым обозначается как территория, не являющаяся частью территории какой-либо страны.

Россия и Apple вели переговоры в течение последних нескольких месяцев, причем первоначально американский технологический гигант намеревался обозначить Крым как территорию без определенной государственной принадлежности, исключив упоминание об Украине.

Госдума РФ опубликовала заявление по итогам встречи председателя одного из комитетов Госдумы Василия Пискарева и представителя Apple в России Дарьи Ермолиной.

В заявлении Пискарев похвалил американскую компанию, заявив, что работа компании Apple соответствует Конституции России.

По его словам, Россия открыта для «диалога и конструктивного сотрудничества с иностранными компаниями». Вместе с тем Пискарев подчеркнул, что российские власти будут сохранять бдительность.

Компания Apple пока воздерживается от комментариев.