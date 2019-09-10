Apple представила новые iPhone

Камера сможет снимать видео в разрешении 4К со скоростью 60 кадров в секунду. Фронтальная камера получит возможность записывать видео в режиме замедленной съемки.

Новый iPhone 11 Pro оснастят третьей камерой — телефото. Он будет доступен в четырех цветах. Помимо этого новая модель будет доступна в двух версиях: iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Они будут отличаться размерами: диагональ экрана составит соответственно 5,8 дюйма и 6,5 дюйма.