Apple представила новую модель iPad

Для нового планшета доступна небольшая съемная клавиатура. Кроме того, с устройством можно работать с помощью стилуса Apple Pencil, который позволяет рисовать и писать на экране планшета, как в обычном блокноте.

Как сообщили на пресс-конференции, новинка уже доступна для заказа, доставлять планшеты начнут в конце сентября. В США стоимость устройства составляет $329.

На мероприятии также было объявлено, что новый сервис Apple TV+ будет доступен с 1 ноября.(ТАСС)