Apple представила новую модель iPad

Apple представила во вторник на презентации в Купертино (штат Калифорния) новую модель планшетного компьютера iPad. Трансляция идет на сайте компании.

iPad седьмого поколения получил 10,2-дюймовый экран Retina и процессор A10 Fusion. Устройство оснащено датчиком, распознающим отпечатки пальцев.

Для нового планшета доступна небольшая съемная клавиатура. Кроме того, с устройством можно работать с помощью стилуса Apple Pencil, который позволяет рисовать и писать на экране планшета, как в обычном блокноте.

Как сообщили на пресс-конференции, новинка уже доступна для заказа, доставлять планшеты начнут в конце сентября. В США стоимость устройства составляет $329.

На мероприятии также было объявлено, что новый сервис Apple TV+ будет доступен с 1 ноября.(ТАСС)

| 2019-09-10T22:11:38+00:00 11 сентября 2019, 01:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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