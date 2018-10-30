Apple представила новейшие планшеты iPad Pro

Компания Apple представила новейшие модели планшета iPad Pro, стартовая цена новинки, которая поступит в продажу на следующей неделе — 799 долларов, передает РИА Новости.

Как и ожидалось, новые планшеты iPad Pro будут выходить в двух размерах экрана — диагональю 11 и 12,9 дюймов. При том, что компания увеличила площадь экрана, лишив устройство привычной кнопки «домой», устройства стали более компактными: их толщина сократилась до 5,9 миллиметра — устройства стали на 15% тоньше предшественников, форма приобрела более «профессиональные» и строгие черты.

Компания также сообщила, что новый iPad стал более мощным и функциональным, чем предыдущие модели. Появилась функция Face ID, которая активирует устройство и обеспечивает безопасность своего владельца вне зависимости от того, держите ли вы свой iPad Pro горизонтально, вертикально или и вверх ногами.

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