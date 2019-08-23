Apple подала заявку на патент «умных» часов с 5G

Американская компания Apple подала заявку на патент на «умные» часы Apple Watch с поддержкой технологии связи 5G, следует из заявки компании, опубликованной на сайте Бюро регистрации патентов и торговых марок США, сообщает РИА Новости.

В описании технологии работы устройства через беспроводную связь, например, со смартфоном, компьютером, говорится о возможности передачи данных через «протоколы связи IEEE 802.11ad или протоколы связи беспроводных систем 5-го поколения (5G)».

Предполагается, что в новых Apple Watch антенны для приема сигнала будут располагаться в боковых стенках часов или под экраном. В заявке указывается и возможность поддержки устройством Wi-Fi и Bluetooth.