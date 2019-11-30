Apple пересматривает политику карт после скандала из-за российского Крыма

Корпорация Apple решила внимательно пересмотреть политику обозначения спорных территорий после того, как сделала Крымский полуостров российским в приложении «Погода». Об этом заявила пресс-секретарь компании Труди Мюллер, передает Reuters.

Как отмечается, Крым стал российским только для пользователей из России, так как этого требовало законодательство страны. Но в других странах полуостров не числился в составе Российской Федерации.

Мюллер рассказала, что в настоящее время компания изучает международное законодательство, американские законы и другие документы перед тем, как принять решение о маркировке спорных территорий на картах.

«Можем внести изменения в будущем», — сказала Мюллер.

Apple изменила способ отображения местоположений Крым в своем программном обеспечении по просьбе российских политиков. Россия и Украина очень чувствительны к тому, как глобальные компании идентифицируют Крым, заключает агентство.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.(Газета.Ru)