Apple открыла доступ к тестированию iOS13.1

В Сети стала доступна бета-версия обновления iOS13.1. Она появилась в доступе еще до выхода оригинальной операционной системы. Об этом пишет Digital Trends.

Ожидается, что в iOS13.1 будут доступны функции, которые не успели войти в в iOS13. Речь идет, в частности, о возможности запуска автоматических процессов через Быстрые команды. Также в картах должна появиться опция поделиться с друзьями примерным временем прибытия.

Кроме того, обновление отличается незначительными изменениями интерфейса некоторых элементов, передает korrespondent.net.

При этом в компании не объясняют, чем вызван столь ранний выход бета-версии ОС. Известно, что релиз оригинала состоится в сентябре этого года.

| 2019-08-29T14:25:02+00:00 29 августа 2019, 14:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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