Apple открыла доступ к тестированию iOS13.1

Ожидается, что в iOS13.1 будут доступны функции, которые не успели войти в в iOS13. Речь идет, в частности, о возможности запуска автоматических процессов через Быстрые команды. Также в картах должна появиться опция поделиться с друзьями примерным временем прибытия.

Кроме того, обновление отличается незначительными изменениями интерфейса некоторых элементов, передает korrespondent.net.

При этом в компании не объясняют, чем вызван столь ранний выход бета-версии ОС. Известно, что релиз оригинала состоится в сентябре этого года.