Apple отказывается от медиаплеера iTunes

Apple объявила об отказе от медиаплеера iTunes, его заменят самостоятельные приложения Music, TV и Podcasts, сообщил на конференции разработчиков программного обеспечения (Worldwide Developers Conference, WWDC) вице-президент компании Крейг Федериги, информирует РИА Новости.

На ежегодной конференции WWDC компания представила новую операционную систему MacOS Catalina. Ожидаемым нововведением в ней стал отказ от программы iTunes, которая с момента запуска 18 лет назад служила не только медиапроигрывателем и мультимедийной библиотекой пользователей, но и платформой для синхронизации мобильной техники Apple с вашим компьютером.

Как сообщил на презентации новинок Федериги, функции iTunes перейдут приложениям Apple Music, Apple TV и Apple Podcasts.

| 2019-06-03T23:59:37+00:00 4 июня 2019, 04:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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