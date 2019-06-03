Apple отказывается от медиаплеера iTunes

Apple объявила об отказе от медиаплеера iTunes, его заменят самостоятельные приложения Music, TV и Podcasts, сообщил на конференции разработчиков программного обеспечения (Worldwide Developers Conference, WWDC) вице-президент компании Крейг Федериги, информирует РИА Новости.

На ежегодной конференции WWDC компания представила новую операционную систему MacOS Catalina. Ожидаемым нововведением в ней стал отказ от программы iTunes, которая с момента запуска 18 лет назад служила не только медиапроигрывателем и мультимедийной библиотекой пользователей, но и платформой для синхронизации мобильной техники Apple с вашим компьютером.

Как сообщил на презентации новинок Федериги, функции iTunes перейдут приложениям Apple Music, Apple TV и Apple Podcasts.