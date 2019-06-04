Apple отказалась от обновления устаревших iPhone

Пользователи устаревших смартфонов Apple не смогут установить iOS 13, которая выйдет этой осенью. Как передает РИА Новости, об этом сообщается на сайте компании.
Обновление будет доступно для iPhone, начиная от SE и 6s, и iPad (от Air 2 и Mini 4).
Таким образом, 5s и более старые устройства перестанут получать обновления. Попадает ли в этот список iPhone 6, пока не сообщается.
В iOS 13 появится черная тема, увеличится скорость запуска приложений и Face ID, а Siri заговорит более естественным голосом. Приложение «Фото» сможет скрывать неудачные и похожие изображения, также разработчики обещают более удобные инструменты для редактирования снимков. Также обновления появятся в «Напоминаниях», «Сообщения», «Картах» и других приложениях.
| 2019-06-04T10:25:08+00:00 4 июня 2019, 12:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss