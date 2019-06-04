Apple отказалась от обновления устаревших iPhone

Пользователи устаревших смартфонов Apple не смогут установить iOS 13, которая выйдет этой осенью. Как передает РИА Новости, об этом сообщается на сайте компании.

Обновление будет доступно для iPhone, начиная от SE и 6s, и iPad (от Air 2 и Mini 4).

Таким образом, 5s и более старые устройства перестанут получать обновления. Попадает ли в этот список iPhone 6, пока не сообщается.