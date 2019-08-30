Apple объявила дату презентации iPhone 11

Презентация состоится в театре Стива Джобса в Купертино в Калифорния в 21:00 по киевскому времени.

Слухи и утечки предполагают, что Apple представит три модели iPhone в этом году, чтобы заменить iPhone XS, XS Max и XR. Устройства, которые придут им на смену, получат на задней панели три камеры, а фронтальный объектив может иметь опцию замедленной съемки со скоростью 120 кадров в секунду.

Также ожидается, что гаджеты будут иметь названия iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Базироваться они будут на процессоре Apple A13. Сканер Face ID получит больший угол обзора, а смартфоны перейдут на USB Type-C.

Что касается презентации других новинок, то возможно будет представлен новый MacBook Pro 16.