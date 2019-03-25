Apple обновила свое новостное приложение

Корпорация Apple обновила свою новостную платформу Apple News. Об этом, по информации ТАСС, сообщил в понедельник глава корпорации Тим Кук со сцены театра, названного в честь основателя Apple Стива Джобса (1955-2011) в Купертино (штат Калифорния).

По словам Тима Кука, в обновленном приложении, которое, согласно информации на сайте Apple, доступно на территории США, Великобритании и Австралии, появится возможность подписки на журналы. Обновленное приложение будет называться Apple News+. Подписка на него будет стоить ежемесячно $9,99.

Глава Apple отметил, что появление подписки на журналы выведет новостное приложение «на новый уровень». «Значимость журналов нельзя переоценить, они часть нашей культуры», — отметил Тим Кук. Он также подчеркнул, что журналы, по его мнению, создают тенденции в индустрии «моды, стиля, сфере развлечений».