Apple обновила iPod touch

В пресс-релизе, который приводится на сайте компании, отмечается, что iPod touch теперь использует чип A10 Fusion (собственная разработка процессора Apple, впервые показанная в iPhone 7 и 7 Plus в 2016 году), который обеспечивает более высокую производительность. Кроме того, в новом проигрывателе появилась возможность совершать групповые звонки, используя технологию FaceTime.