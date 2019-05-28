Apple обновила iPod touch

Компания Apple после четырехлетнего перерыва представила во вторник новый портативный мультимедийный проигрыватель седьмого поколения iPod touch, который сохранил дизайн прошлых моделей, значительно улучшив свои характеристики, передает РИА Новости.
В пресс-релизе, который приводится на сайте компании, отмечается, что iPod touch теперь использует чип A10 Fusion (собственная разработка процессора Apple, впервые показанная в iPhone 7 и 7 Plus в 2016 году), который обеспечивает более высокую производительность. Кроме того, в новом проигрывателе появилась возможность совершать групповые звонки, используя технологию FaceTime.
«Мы сделали самое доступное iOS-устройство еще лучше: в два раза повысили производительность, добавили поддержку групповых звонков FaceTime и дополненной реальности», — отметил вице-президент Apple по продуктовому маркетингу Грег Джозвиак.
По его словам, стартовая цена нового iPod составит 199 долларов. Как отмечается в пресс-релизе, в магазинах новый iPod touch появится позднее на этой неделе.
Новинка не получила ни Touch ID, ни Face ID, сохранив дизайн прежней модели и механическую кнопку «Домой».