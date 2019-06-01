Apple может отказаться от iTunes

Корпорация Apple на своей ежегодной Всемирной конференции для разработчиков (Worldwide Developers Conference, WWDC) представит обновление операционной системы, а также анонсирует ряд нововведений, касающихся автономного использования устройств ее производства. С таким прогнозом выступил в пятницу эксперт агентства Bloomberg в области технологий Марк Гурман, сообщает ТАСС.

По его информации, на конференции в Сан-Хосе руководство Apple представит полноценное обновление операционной системы iOS, которая, как ожидается, получит порядковый номер 13. Ее главной особенностью, передает Bloomberg, должно стать появление темной цветовой гаммы оформления.

В компании обратят внимание на «умные» часы Apple Watch, которые, по словам эксперта, станут менее зависимы в плане управления от смартфона iPhone. Примерно тот же подход коснется и планшетных компьютеров iPad, которые, как ожидается, обретут статус практически полноценной замены ноутбукам и персональным компьютерам.

В этой же связи в корпорации намерены предоставить разработчикам возможность создавать приложения, которые были бы доступны одновременно на всех устройствах ее производства без необходимости перепрограммировать их под разные цифровые платформы.