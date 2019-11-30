Apple изучит вопрос о Крыме

Представитель Apple заявила, что компания внимательней изучит «вопрос о спорных границах». В приложениях «Карты» и «Погода» Apple Крым показан как часть территории России, сообщает Голос Америки.

Apple сделал этот шаг под российским давлением. Изменения затронули только пользователей Apple, находящихся в России. Для пользователей находящихся в иных странах мира, в том числе в Украине, не указано, кому принадлежит полуостров.

США, ЕС и подавляющее большинство государств мира считают Крым частью Украины, незаконно оккупированной Россией.

| 2019-11-30T20:34:35+00:00 30 ноября 2019, 21:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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