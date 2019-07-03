«Аполлон-11» покажут в Баку на большом экране всего один день

«Астронавты не умирают по субботам», — эта фраза принадлежит Нилу Армстронгу – тому самому, кому первым из всей человеческой расы было суждено ступить на поверхность Луны. Конечно, всем нам более известна другая его фраза про «маленький шаг для человека и большой для всего человечества».

В спорах о достоверности высадки американской экспедиции на Луну было сломано немало копий. Особенно старалась советская пропагандистская машина, которая не могла смириться с поражением в «лунной гонке», ведь «Война за космос» была частью большого противостояния двух держав.

В советской печати часто говорили о том, что высадка была инсценирована, что флаг США не мог развеваться на поверхности Луны, что на самом деле никакой экспедиции не было и что это абсолютно постановочные кадры.

Спустя 50 лет после исторической экспедиции режиссер Тодд Дуглас Миллер вместе с продюсерами Ивэном Крауссом, Томасом Петерсеном, Эми Энтелис и другими представляют на суд зрителей документальный фильм «Аполлон-11», в котором очевидцы расскажут о проблемах, с которыми столкнулись космонавты при подготовке к полету, эмоциях, которые испытывали участники миссии и невероятных, а порой и мистических событиях, окружавших членов экспедиции.

Азербайджанские зрители увидят документальный фильм «Аполлон-11» в формате IMAX только один день — 3 июля, в кинотеатре Park Cinema Flame Towers.

Об этом # сообщил пиар — менеджер киносети Рустам Фаталиев.

По его словам, создатели фильма сумели сотворить самый настоящий шедевр: десятки тысяч минут съемок, тысячи статей, сотни свидетелей, беспрецедентная по своему масштабу работа вылилась в полтора часа экранного времени, в фильм, который расскажет о дне, изменившим мир и космическую науку навсегда. «Астронавты не умирают по субботам», — сказал Армстронг в своем последнем интервью. «Во всяком случае, я не знаю ни одного случая», — добавил он.

Первый человек, ступивший на Луну, умер в субботу, 25 августа 2012 года.

Сенсационная американская картина, позволит зрителям вновь пережить одно из величайших приключений в истории человечества.

Фильм создан на основе никогда не виденных ранее архивных кадров 70-миллиметровой пленки и более чем 11 тысяч часов несистематизированных аудиозаписей.

Фильм был удостоен награды за лучший монтаж на кинофестивале «Сандэнс».