Апокалипсис в Греции

В Греции в регионе Аттика второй день не стихают пожары. Огонь унес жизни 74 человек, еще около 100 считаются пропавшими без вести. Среди погибших много маленьких детей, а также иностранные туристы.

Этот июль выдался жарким для стран на разных континентах. Однако для Греции аномальная жара стала настоящим бедствием.

Местное телевидение говорит о начале апокалипсиса и называет смертоносные пожары национальной трагедией, а власти ввели режим чрезвычайного положения и объявили трехдневный траур.

С начала этого месяца в Греции стоит жаркая погода — в последние дни температура воздуха достигала 38-40°C. В понедельник вокруг Афин возникло сразу 15 очагов пожаров. По информации властей Греции, ситуация вышла из-под контроля.

Из-за лесных пожаров на юго-востоке страны погибли 74 человека, среди которых есть дети и иностранные туристы, более 160 человек пострадали. Пожары уничтожили уже более 500 загородных домов и 200 машин.

Жертв может оказаться намного больше, поскольку в пожарную охрану продолжают поступать звонки от людей, разыскивающих своих родственников.

В тушении лесных пожаров Греции принимают участие спасатели из восьми стран Евросоюза.

Греческий город Мати, в котором находятся основные очаги возгорания, расположен в общине Рафина-Пикермион. Он популярен среди туристов, пенсионеров и детей, отдыхающих в летних лагерях.

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